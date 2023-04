Migranti, siamo all’assurdo: la vera emergenza è un governo che non sa gestire questo fenomeno (Di giovedì 13 aprile 2023) di Giulia Capitani, Policy Advisor su immigrazione e asilo, Oxfam Italia Con la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale il governo Meloni aggiunge un nuovo tassello al teatro dell’assurdo che ormai mette in scena da mesi nella gestione delle politiche migratorie. L’affermazione del ministro Musumeci di martedì pomeriggio lascia di stucco: “C’è una condizione di assoluta emergenza”, la quale però “non è un fatto nuovo, ed è destinato a non esaurirsi almeno per i prossimi dieci anni”. Come può una condizione di “assoluta emergenza” essere un fatto già noto da tempo, e placidamente considerato parte del futuro del paese almeno nel medio periodo? siamo dunque di fronte a un governo che ammette platealmente di aver perso il controllo di una situazione strutturale, prevista e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) di Giulia Capitani, Policy Advisor su immigrazione e asilo, Oxfam Italia Con la dichiarazione dello stato dinazionale ilMeloni aggiunge un nuovo tassello al teatro dell’assurdo che ormai mette in scena da mesi nella gestione delle politiche migratorie. L’affermazione del ministro Musumeci di martedì pomeriggio lascia di stucco: “C’è una condizione di assoluta”, la quale però “non è un fatto nuovo, ed è destinato a non esaurirsi almeno per i prossimi dieci anni”. Come può una condizione di “assoluta” essere un fatto già noto da tempo, e placidamente considerato parte del futuro del paese almeno nel medio periodo?dunque di fronte a unche ammette platealmente di aver perso il controllo di una situazione strutturale, prevista e ...

