(Di giovedì 13 aprile 2023) Lo stato d'deciso dal governo non ha senso: sappiamo da anni che il sistema d'accoglienza è fragile. Bisogna rafforzarlo sul lungo periodo e ripensare una strategia per la ricerca e il soccorso nel Mediterraneo centrale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Capezzone : Su @atlanticomag Umberto Camillo Iacoviello sul rischio di una vera e propria invasione - GiovaQuez : Rula Jebreal: “Putin e Trump hanno un’ideologia molto simile. Hanno dichiarato una vera e propria guerra contro l’O… - Toscanaoggi : #Migranti: card. #Zuppi, “la vera emergenza è #Lampedusa” - NuovoSud : Migranti, il Cardinale Zuppi: 'La vera emergenza è Lampedusa' - ADM_assdemxmi : RT @agensir: #Migranti. Card. Zuppi: 'la vera emergenza è Lampedusa' -

"Stato di emergenza Laemergenza è Lampedusa da mesi, dopodich può essere che serva per dare ...e l'amarezza per la decisione del governo di dichiarare lo stato di emergenza" sul fronte...14.20,Cei:emergenzaSolo a Lampedusa "Stato di emergenza Laemergenza è Lampedusa da mesi,dopodiché può essere che serva per dare davvero delle risposte definitive ma emergenza è un fenomeno ..."Laemergenza e' Lampedusa perche' da mesi e' sovraccaricata. Sono 40 anni che dobbiamo uscire dalla logica emergenziale, chiediamoci perche' ci piace o ci costringiamo a stare nell'emergenza". Lo ha ...

Migranti, la vera emergenza è quella dei morti in mare WIRED Italia

Sono invece i migranti, quelli che arrivano nel nostro paese e che soccorriamo ... L’emergenza invece, quella vera, sta invece scritta nelle parole dell’Oim, l’Organizzazione internazionale per le ...La vera emergenza è Lampedusa da mesi ... delusione e l'amarezza per la decisione del governo di dichiarare lo stato di emergenza» sul fronte migranti padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro ...