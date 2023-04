Migranti, il governo riesuma i decreti Salvini con gli emendamenti al dl Cutro: niente servizi di integrazione per i richiedenti (Di giovedì 13 aprile 2023) Il governo sembra aver trovato la quadra sull’immigrazione e accelera verso l’appuntamento del 18 aprile, quando il cosiddetto decreto Cutro arriverà in Senato. Depositati in Commissione Affari costituzionali i due maxi emendamenti governativi bollinati dalla Ragioneria dello Stato. Il primo è un’aggiunta all’articolo 5 del decreto e introduce novità sul potenziamento e la gestione dei centri di prima accoglienza e sulla riduzione e revoca delle condizioni di accoglienza. Mentre nel secondo ci sono modifiche all’articolo 7 sulle procedure accelerate di frontiera, il riconoscimento della protezione internazionale e l’accompagnamento immediato alle frontiere. Resta invece ‘congelata’, almeno per ora, la stretta sulla protezione speciale dei richiedenti asilo che era stata annunciata da fonti di maggioranza e che potrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilsembra aver trovato la quadra sull’immigrazione e accelera verso l’appuntamento del 18 aprile, quando il cosiddetto decretoarriverà in Senato. Depositati in Commissione Affari costituzionali i due maxigovernativi bollinati dalla Ragioneria dello Stato. Il primo è un’aggiunta all’articolo 5 del decreto e introduce novità sul potenziamento e la gestione dei centri di prima accoglienza e sulla riduzione e revoca delle condizioni di accoglienza. Mentre nel secondo ci sono modifiche all’articolo 7 sulle procedure accelerate di frontiera, il riconoscimento della protezione internazionale e l’accompagnamento immediato alle frontiere. Resta invece ‘congelata’, almeno per ora, la stretta sulla protezione speciale deiasilo che era stata annunciata da fonti di maggioranza e che potrebbe ...

