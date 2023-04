(Di giovedì 13 aprile 2023) – “Il Centro Astalli svolge davvero un lavoro straordinario e questo rapporto ci dà alcuni spunti di riflessione. Roma è unamolto, in questi ultimi anni in particolare nei confronti del dramma dei rifugiati ucraini, che ha posto sotto pressione le nostre strutture di accoglienza. È stata un’esperienza positiva, nel dramma, perchè abbiano dimostrato una capacità di accoglienza importante. “Ma questa esperienza sembra non stia insegnando a troppi questi lati positivi, ovvero che la sfida dell’integrazione è possibile. Impegnativa certamente ma che può dare molto non solo alle persone che cercano aiuto ma soprattutto alle persone che accolgono. In questi anni, ad esempio, siamo passati da 1380 posti del circuito di accoglienza deia 1682. Ma il nostro impegno è quello di integrare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tag43_ita : Minority Report Dal commissariamento del Pd campano e le frizioni con De Luca al dialogo col M5s. Dalla questione… -

...dichiarare lo stato di emergenza" sul frontepadre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli , aprendo la presentazione del nuovo Rapporto alla presenza del sindaco Roberto... Roberto. Era dal 2005 - con Giovanni Paolo II - che un Pontefice non era presente alla ... Ci sono poi le storie deidall'Africa e dal Medio Oriente, con il racconto da un centro ...... vicario di Roma, che ha ricevuto i saluti del sindaco di Roma Roberto. Anche lui, come ... Le tremende sofferenze deitra Italia e Libia sono oggetto della meditazione per la seconda ...

Migranti. Gualtieri: La capitale è una città aperta e accogliente ... RomaDailyNews

Non nasconde poi «la delusione e l'amarezza per la decisione del governo di dichiarare lo stato di emergenza» sul fronte migranti padre Camillo Ripamonti ... Rapporto alla presenza del sindaco Roberto ...Roma, 13 apr. (askanews) – Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina “ci siamo trovati di fronte a una vicenda positiva nel dramma. Roma ha dimostrato una capacità di accoglienza importante. La sfida de ...