Migranti | Furfaro | ' no a nuovi Cpr in Toscana'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - “In queste ore stanno circolando indiscrezioni di ipotesi di individuazione, da parte del governo, di siti inin cui aprireCpr. Si parla di Coltano, nel pisano, e Pescia, in provincia di Pistoia. Se confermata siamo di fronte ad una scelta del governo Meloni grave e sbagliata". Così Marco, deputato pistoiese del Partito Democratico e capogruppo in commissione affari sociali. "I Cpr non sono assolutamente una soluzione, non servono per 'contrastare la criminalità'. Nei CPR ci finiscono, infatti, tutti quelli che semplicemente non hanno un permesso di soggiorno in tasca. Da sempre denunciamo il fatto che l'irregolarità non ha nulla a che fare con la criminalità: a causa della legge Bossi-fini molti cittadini stranieri, ad esempio, diventano irregolari solo perché hanno perso il lavoro. ...