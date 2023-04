Vai agli ultimi Twett sull'argomento... edpierro : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Peppe De, senatore dell'Alleanza Verdi e Sinistra e presidente del gruppo Misto, commentando i ... Per l'ennesima volta il Governo preannuncia misure demagogiche al decretoche non ...E le opposizioni incalzano: "Lo stato d'emergenza suiè fumo negli occhi degli italiani - ... Critico è pure il capogruppo di Avs Peppe De: "Lo stato di emergenza è inutile e ...Leggi anche, il governo Meloni dichiara lo Stato d'emergenza: 'Aumento del 300% di arrivi' ... Ed è ancora più tonante la voce di Peppe De, Alleanza Verdi - Sinistra : "Mentre in ...

Migranti, De Cristofaro (Avs): “Dal governo misure demagogiche e incapacità manifesta” Globalist.it

L'Ue: Roma ha chiesto assistenza finanziaria per affrontare la situazione critica. A breve la nomina di un commissario con pieni poteri ...Sei mesi di Stato di emergenza sui migranti per soli cinque milioni di risorse assegnate. Già in questa contraddizione ...