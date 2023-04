Migranti: Conte, 'ora stato emergenza possibile? da Meloni altra giravolta' (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Era il 2020, in piena era Covid, ed il Paese era completamente in ginocchio: avevamo portato in Parlamento la proroga dello stato di emergenza, e per questo, l'allora deputata Giorgia Meloni ci accusava di volere esercitare poteri speciali, di essere dei 'pazzi irresponsabili'. Eppure, l'altro giorno, il presidente Giorgia Meloni ha portato in Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza per gli sbarchi dei Migranti, che sono ormai fuori controllo, il loro numero è pressoché quadruplicato". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in un video pubblicato su Facebook in cui addebita al premier "un'altra giravolta, un'altra prova di incapacità". "Quindi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Era il 2020, in piena era Covid, ed il Paese era completamente in ginocchio: avevamo portato in Parlamento la proroga dellodi, e per questo, l'allora deputata Giorgiaci accusava di volere esercitare poteri speciali, di essere dei 'pazzi irresponsabili'. Eppure, l'altro giorno, il presidente Giorgiaha portato in Consiglio dei ministri la dichiarazione dellodiper gli sbarchi dei, che sono ormai fuori controllo, il loro numero è pressoché quadruplicato". Così il leader del M5S Giuseppe, in un video pubblicato su Facebook in cui addebita al premier "un', un'prova di incapacità". "Quindi, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GigiAdinolfi : RT @puntualeh: Il Governo ha dichiarato lo Stato di emergenza (sì, proprio loro!) per la questione migranti:di soluzioni non ne avevano in… - dontealberto : RT @esercitocapezz: serve replica urgente il #Conte dracula paragona l' emergenza #COVID19 con #emergenza #migranti attaccando il #Gover… - elica3001 : RT @puntualeh: Il Governo ha dichiarato lo Stato di emergenza (sì, proprio loro!) per la questione migranti:di soluzioni non ne avevano in… - fmaddalo : RT @puntualeh: Il Governo ha dichiarato lo Stato di emergenza (sì, proprio loro!) per la questione migranti:di soluzioni non ne avevano in… - meridio61 : RT @puntualeh: Il Governo ha dichiarato lo Stato di emergenza (sì, proprio loro!) per la questione migranti:di soluzioni non ne avevano in… -