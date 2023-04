Migranti, cardinale Zuppi (Cei): “La vera emergenza è a Lampedusa. Servono scelte che guardino avanti” (Di giovedì 13 aprile 2023) “Stato di emergenza? La vera emergenza è Lampedusa da mesi, dopodiché può essere che serva per dare davvero delle risposte definitive ma emergenza è un fenomeno molto maggiore di questo“. Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi intervenendo alla presentazione del Rapporto Astalli sui rifugiati ricordando il numero di sbarchi ben maggiore negli anni passati. Per quanto riguarda le restrizioni alla protezione speciale, ha osservato: “Allora facciamo bene quella normale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) “Stato di? Lada mesi, dopodiché può essere che serva per dare davvero delle risposte definitive maè un fenomeno molto maggiore di questo“. Lo ha detto ilMatteointervenendo alla presentazione del Rapporto Astalli sui rifugiati ricordando il numero di sbarchi ben maggiore negli anni passati. Per quanto riguarda le restrizioni alla protezione speciale, ha osservato: “Allora facciamo bene quella normale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

