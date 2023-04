"Migliora ma resta in terapia intensiva". L'ultimo bollettino su Berlusconi (Di giovedì 13 aprile 2023) Silvio Berlusconi Migliora ancora ma continua a rimanere in cura in terapia intensiva. Il leader di Forza Italia, affetto da tempo da una leucemia mielomonocitica cronica, è al nono giorno di ricovero al San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare. Il terzo bollettino emesso dall'ospedale, dopo quelli del 6 aprile e di Pasquetta, firmato dai primari Alberto Zangrillo, medico personale del Cavaliere, e Fabio Ciceri, segnala che "nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante Miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria". Il quadro clinico complessivo - si legge ancora - "indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo". A far visita al Cavaliere è arrivato per primo tra i ... Leggi su iltempo (Di giovedì 13 aprile 2023) Silvioancora ma continua a rimanere in cura in. Il leader di Forza Italia, affetto da tempo da una leucemia mielomonocitica cronica, è al nono giorno di ricovero al San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare. Il terzoemesso dall'ospedale, dopo quelli del 6 aprile e di Pasquetta, firmato dai primari Alberto Zangrillo, medico personale del Cavaliere, e Fabio Ciceri, segnala che "nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costantemento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria". Il quadro clinico complessivo - si legge ancora - "indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo". A far visita al Cavaliere è arrivato per primo tra i ...

