Michelin | nel 2050 fabbriche e pneumatici sostenibili al 100%

(Di giovedì 13 aprile 2023) CUNEO (ITALPRESS) – Trasformare 85 siti produttivi nel mondo per adattarli alle nuove sfide tecnologiche e ambientali, ma anche per adeguarsi a un mercato con nuove esigenze, condizionato dai cambiamenti climatici. E’ questa la duplice sfida chelancia a livello globale, presentandola ai media di tutto il mondo nel stabilimento di Cuneo. E non è un caso, si tratta infatti del più grande impianto diper auto dell’Europa occidentale, oltre che uno dei più moderni. L’obiettivo del gruppo francese è realizzare neltutti i suoicon ildi materiali. Questo nonostante i veicoli che calzano idel Bibendum siano sottoposti a stress sempre maggiori. Auto, camion e pullman sono sempre più grandi e pesanti. Questa ...

il TIP riunisce le dieci aziende leader nel settore degli pneumatici che insieme rappresentano oltre il 60% della capacità produttiva globale. Di queste, Bridgestone, Goodyear e Michelin sono

E’ questa la duplice sfida che Michelin lancia a livello globale, presentandola ai media di tutto il mondo nel stabilimento di Cuneo. E non è un caso, si tratta infatti del più grande impianto di ...In questo contesto, Michelin è un attore chiave nel sostenere le principali tendenze del mercato dei pneumatici: 1- Le dimensioni dei pneumatici sono in aumento, a causa del sempre maggior peso dei ...