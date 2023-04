(Di giovedì 13 aprile 2023) Il librotoscritto da Kevin Barry diventerà un film e i protagonisti sarannoe Ruth Negga.e Ruth Negga saranno i protagonisti dito, un film tratto dal libro scritto da Kevin Barry. L'opera letteraria è stata inserita nella lista dei migliori 10 titoli pubblicati nel 2022 dal New York Times e sarà lo scrittore a firmare la sceneggiatura del progetto. La storia ditosi svolge in Spagna e Irlanda. Al centro della trama ci sono Maurice e Charlie, due gangster irlandesi, che ...

Domhnall Gleeson e Ruth Negga saranno i protagonisti di Night Boat to Tangier , un film tratto dal libro scritto da Kevin Barry. L'opera letteraria è stata inserita nella lista

Michael Fassbender e Domhnall Gleeson star di Night Boat to Tangier Movieplayer

