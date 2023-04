"Mi sta sulle ba**e", la bordata di Feltri a Schlein. E su Renzi... (Di giovedì 13 aprile 2023) Vittorio Feltri non è "quasi mai d'accordo con quello che dice Matteo Renzi, ma mi sta simpatico". E la leader del Pd Elly Schlein? "Non so se si può dire, ma mi sta sulle ba..." afferma il direttore editoriale di Libero intervistato da Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, su Rete 4. Feltri come di consueto affronta i vari temi dell'attualità. Ad esempio l'ordinanza della provincia autonoma di Trento per l'abbattimento dell'orsa che ha ucciso il runner Andrea Papi. "Io sono dalla parte dell'orsa. Gli Orsi non sono dei gattoni, se li fai inca***re reagiscono. Se pensano che vuoi fare male alla prole si inca***no" afferma il giornalista. Del Debbio in seguito ha espresso parole di vicinanza ai familiari di Papi: "Un abbraccio alla famiglia", a cui si è associato Feltri. SI è ... Leggi su iltempo (Di giovedì 13 aprile 2023) Vittorionon è "quasi mai d'accordo con quello che dice Matteo, ma mi sta simpatico". E la leader del Pd Elly? "Non so se si può dire, ma mi staba..." afferma il direttore editoriale di Libero intervistato da Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, su Rete 4.come di consueto affronta i vari temi dell'attualità. Ad esempio l'ordinanza della provincia autonoma di Trento per l'abbattimento dell'orsa che ha ucciso il runner Andrea Papi. "Io sono dalla parte dell'orsa. Gli Orsi non sono dei gattoni, se li fai inca***re reagiscono. Se pensano che vuoi fare male alla prole si inca***no" afferma il giornalista. Del Debbio in seguito ha espresso parole di vicinanza ai familiari di Papi: "Un abbraccio alla famiglia", a cui si è associato. SI è ...

