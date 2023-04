“Mi fa le corna” Imbarazzo a UeD | Gianni contro la dama | “Ho tutte le prove di ciò che fai”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Situazione paradossale a Uomini e Donne, con unache ha lanciato delle accuse assurde ad un altro protagonista del dating show di Maria De Filippi. Davvero turbolenta la puntata del 13 aprile, trasmessa su Canale 5. C’è stato uno sdavanti a tutto lo studio, ma a far discutere è stata una rivelazione inaspettata della donna, che ha raccontato cose gravi che sarebbero successe in passato. Lei ha subito innanzitutto una reprimenda da parte dell’opinionistaSperti. Quest’ultimo ha infatti esclamato: “Proprio ieri mi hanno confermato che ci sono delle chat, in cui parli male del programma e della redazione”. La replica è stata immediata: “Mai parlato male della redazione,portami le”. Ma a Uomini e Donne l’atmosfera è diventata incandescente, quando la stessa ...

...l'della scelta; per questo motivo, la domanda è un'altra: ma l' elmo cornuto da dove è sbucato La rappresentazione più antica dei vichinghi, come indossatori di coperture con, ...Un uomo a torso nudo, con lancia e palco di, aveva chiamato Mike Pence "traditore del cazzo", ... "Questo ci veniva detto," mi aveva spiegato con un certo. "E per via di come è fatta la ...... in una delle numerose Storie che pubblica ogni giorno, si è messa in testa un paio di, o ... Fedez era imbarazzato , ma l'del cantante più famoso d'Italia è stato bello, divertente, vero.

Un vichingo non indosserebbe mai un elmo con corna, non ha alcun ... Everyeye Tech

Essi, seppur non dotati di corna, erano simbolo dello status guerriero dell’uomo del nord e perciò un segno di prestigio. Beh, se volessimo tirar fuori tutte le fonti storiche in cui vengono descritti ...Antonella Clerici senza freni a Che tempo che fa: la conduttrice ha parlato delle corna, della menopausa e del suo no al matrimonio ...