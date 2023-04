"Mi fa finire?! Non parlo": dalla Gruber finisce malissimo, chi sbrocca (Di giovedì 13 aprile 2023) Toni accesi a Otto e Mezzo. Ospite Carlo Calenda fresco fresco di rottura con Renzi. La Gruber lo infliza subito: "Forse lei è troppo litigioso, c'ha mai pensato?". La risposta di Calenda arriva a fatica dato lo score pesantissimo di liti e tensioni con alleati mancati del passato: "Non so se sono troppo litigioso, il problema è che sono troppo diretto e non so se a volte è compatibile col fare politica. Provo a tenere una linea di coerenza. Sono stato al governo affrontando 150 tavoli di crisi, governare è un continuo compromesso". Poi Calenda apre il fuoco su Renzi: "L'accordo che ho proposto a Renzi prevedeva l'impossibilità di fare il lobbista se si ricopre un ruolo pubblico. Mentre eravamo alleati ho sempre detto che non ero d'accordo ma che poteva fare quello che voleva finché non saremmo stati insieme nel partito unico. Ho avuto una trasparenza adamantina. Ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Toni accesi a Otto e Mezzo. Ospite Carlo Calenda fresco fresco di rottura con Renzi. Lalo infliza subito: "Forse lei è troppo litigioso, c'ha mai pensato?". La risposta di Calenda arriva a fatica dato lo score pesantissimo di liti e tensioni con alleati mancati del passato: "Non so se sono troppo litigioso, il problema è che sono troppo diretto e non so se a volte è compatibile col fare politica. Provo a tenere una linea di coerenza. Sono stato al governo affrontando 150 tavoli di crisi, governare è un continuo compromesso". Poi Calenda apre il fuoco su Renzi: "L'accordo che ho proposto a Renzi prevedeva l'impossibilità di fare il lobbista se si ricopre un ruolo pubblico. Mentre eravamo alleati ho sempre detto che non ero d'accordo ma che poteva fare quello che voleva finché non saremmo stati insieme nel partito unico. Ho avuto una trasparenza adamantina. Ho ...

