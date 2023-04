MG fa segnare record a marzo con quota 1,4%, i dati del primo trimestre 2023 (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid Eccezionali sono stati i numeri che confermano il grande trend di crescita da parte del brand automobilistico MG sul mercato italiano. Dopo il grande successo di MG durante il 2022 con un traguardo raggiunto pari a 7.375 vetture immatricolate, pare che anche il 2023 si rivelerà un anno di grandi soddisfazioni per il marchio. Il grande impegno degli MG Store è stato ripagato alla grande con un marzo da record: 2.382 unità e 1,4% di quota di mercato, segnando un totale per il primo trimestre pari a 4.805 unità. La crescita è stata del 287,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Risultati quattro volte superiori e segmento BEV tra i migliori: MG vola I risultati sono addirittura quasi quadruplicati, con MG che è risultato il brand automobilistico ad avere la ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid Eccezionali sono stati i numeri che confermano il grande trend di crescita da parte del brand automobilistico MG sul mercato italiano. Dopo il grande successo di MG durante il 2022 con un traguardo raggiunto pari a 7.375 vetture immatricolate, pare che anche ilsi rivelerà un anno di grandi soddisfazioni per il marchio. Il grande impegno degli MG Store è stato ripagato alla grande con unda: 2.382 unità e 1,4% didi mercato, segnando un totale per ilpari a 4.805 unità. La crescita è stata del 287,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Risultati quattro volte superiori e segmento BEV tra i migliori: MG vola I risultati sono addirittura quasi quadruplicati, con MG che è risultato il brand automobilistico ad avere la ...

