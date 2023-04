Metti a bollire 5 rami di rosmarino, ti sbarazzerai di un fastidioso problema (Di giovedì 13 aprile 2023) Il rosmarino è una delle erbe aromatiche più usate in cucina, ma non tutti sanno come possa avere tanti altri usi grazie ai suoi rami. Ecco quali. Tutti noi conosciamo questa erba aromatica e quanto possa fare la differenza, usata sui nostri piatti, grazie al suo profumo inconfondibile e al gusto che riesce a regalare ai cibi. Il rosmarino, però, non è solo un grande alleato in cucina, ma può rivelarsi utile in tanti altri campi, grazie all’estrema versatilità di cui gode. Inoltre, molti mettono le sue piantine anche sul balcone in quanto molto graziose da vedere, e dotate di bellissimi fiori violetti. Oltre a fornire un valido supporto alla nostra cucina, i tipici aghi e rami del rosmarino possono essere utilizzati in tanti altri modi, ingrediente base per ottimi e naturali rimedi di ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilè una delle erbe aromatiche più usate in cucina, ma non tutti sanno come possa avere tanti altri usi grazie ai suoi. Ecco quali. Tutti noi conosciamo questa erba aromatica e quanto possa fare la differenza, usata sui nostri piatti, grazie al suo profumo inconfondibile e al gusto che riesce a regalare ai cibi. Il, però, non è solo un grande alleato in cucina, ma può rivelarsi utile in tanti altri campi, grazie all’estrema versatilità di cui gode. Inoltre, molti mettono le sue piantine anche sul balcone in quanto molto graziose da vedere, e dotate di bellissimi fiori violetti. Oltre a fornire un valido supporto alla nostra cucina, i tipici aghi edelpossono essere utilizzati in tanti altri modi, ingrediente base per ottimi e naturali rimedi di ...

