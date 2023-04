Meteo, tempo instabile in Italia per almeno 10 giorni (Di giovedì 13 aprile 2023) L'arrivo di una vasta saccatura depressionaria dall'Atlantico determina un peggioramento delle condizioni Meteo sull'Italia con piogge e temporali a partire dal Nord. Maltempo che nel corso della giornata si sposterà verso le regioni del Centro-Sud. Correnti più fredde porteranno un nuovo calo delle temperature, che entro la fine della settimana torneranno su valori di qualche grado al di sotto delle medie. Anche il terzo weekend di aprile, dunque, si conferma all'insegna dell'instabilità con possibilità di piogge e temporali diffusi localmente anche intensi. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 aprile 2023) L'arrivo di una vasta saccatura depressionaria dall'Atlantico determina un peggioramento delle condizionisull'con piogge erali a partire dal Nord. Malche nel corso della giornata si sposterà verso le regioni del Centro-Sud. Correnti più fredde porteranno un nuovo calo delle temperature, che entro la fine della settimana torneranno su valori di qualche grado al di sotto delle medie. Anche il terzo weekend di aprile, dunque, si conferma all'insegna dell'instabilità con possibilità di piogge erali diffusi localmente anche intensi.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA. Ecco le previsioni del tempo per oggi 13 aprile 2023 - infoitinterno : Meteo 14-16 aprile 2023: in Italia tempo instabile con freddo, pioggia e neve - meteoBelSito : Previsioni meteo: il tempo migliora nelle prossime ore - CentroMeteoITA : #Meteo - Stop al bel tempo, piogge, temporali e nevicate imperversano ancora in #Italia: ecco l'#allerta della Prot… - vinierm : RT @tg2rai: #Meteo, temperature in picchiata nel fine settimana: aria fredda, pioggia e grandine allontanano la primavera in #Italia. I cam… -