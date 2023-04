Meteo, sulle Dolomiti torna la neve: fino a mezzo metro in serata (Di giovedì 13 aprile 2023) Colpo di coda di un inverno avaro di precipitazioni. In Alto Adige e soprattutto sulle Dolomiti è tornata la neve. Attualmente si registrano tra i 10 cm (Obereggen) e i 20 cm (Pian dei Cavalli in val d'Ultimo), ma i valori sono destinati a raddoppiare nel corso della giornata. In mattinata le precipitazioni nelle valli diverranno meno frequenti, mentre nel pomeriggio assumeranno nuovamente un carattere diffuso. Il limite della neve scenderà a 1000-1200 metri di quota. La stagione sciistica comunque non è ancora finita. A Plan de Corones sono in funzione gli impianti su tutti e tre i versanti, quelli verso Brunico lo resteranno addirittura fino al 23 aprile. A Cortina-Faloria si scierà fino al primo maggio, fino al 16 aprile invece nello Skicenter ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 aprile 2023) Colpo di coda di un inverno avaro di precipitazioni. In Alto Adige e soprattuttota la. Attualmente si registrano tra i 10 cm (Obereggen) e i 20 cm (Pian dei Cavalli in val d'Ultimo), ma i valori sono destinati a raddoppiare nel corso della giornata. In mattinata le precipitazioni nelle valli diverranno meno frequenti, mentre nel pomeriggio assumeranno nuovamente un carattere diffuso. Il limite dellascenderà a 1000-1200 metri di quota. La stagione sciistica comunque non è ancora finita. A Plan de Corones sono in funzione gli impianti su tutti e tre i versanti, quelli verso Brunico lo resteranno addiritturaal 23 aprile. A Cortina-Faloria si scieràal primo maggio,al 16 aprile invece nello Skicenter ...

