Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 13 aprile 2023 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, giovedì 13 aprile 2023. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3034m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata ...

