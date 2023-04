Messina Denaro | le lettere di Laura Bonafede | “Peccato che il mondo non ti abbia compreso” E la figlia scriveva | “Bellissimo abbracciarti”

(Di giovedì 13 aprile 2023) “Avevo pensato che avrei avuto un pò, anzi molto tempo per me e poter stare con te in modo rilassato e invece tutto il contrario”.era infastidita dal fatto di non poter passare del tempo con Matteo. Lo scrive lei stessa, in uno dei tanti bigliettini finiti agli atti dell’inchiesta della procura di Palermo. La donna, infatti, è stata arrestata dal Ros dei carabinieri per favoreggiamento e procurata inosservanza della pena. Per gli stessi reati è indagata anche Martina Gentile, lache l’insegnante ha avuto dal marito Salvatore Gentile, mafioso all’ergastolo. Il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, dall’aggiunto Paolo Guido e dal pm Gianluca de Leo hanno scoperto che l’insegnante aveva una lunga relazione con, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Arrestata Laura Bonafede, la maestra vicina a Messina Denaro. Figlia dello storico boss di Campobello di Mazara, è… - Agenzia_Ansa : Soggetti contigui alla famiglia di Matteo Messina Denaro, il boss e super latitante arrestato a gennaio a Palermo,… - stebellentani : Nella rubrica 'cose impossibili da spiegare a chi non è nato in questo bellissimo e disgraziato paese' aggiungiamo… - madliber : RT @Agenzia_Ansa: Soggetti contigui alla famiglia di Matteo Messina Denaro, il boss e super latitante arrestato a gennaio a Palermo, sono p… - OttaviDeborah : RT @LaNotiziaTweet: Arrestata Laura Bonafede. È accusata di aver favorito la latitanza di Messina Denaro. Per gli inquirenti la maestra di… -

La giovane scrive al boss dopo un incontro avvenuto forse a dicembre ...La donna sarebbe stata per anni la compagna di Matteoe farebbe parte quindi della rete di complici che ha coperto la latitanza dell'ex capomafia. L'inchiesta. Laura Bonafede era ...In questa edizione: - Prime reazioni in borsa sui nuovi vertici delle partecipate - Berlusconi in costante miglioramento ma resta in intensiva - Arrestata Laura Bonafede, aiutava- Uccide moglie e suocera davanti ai figli, arrestato 50enne ad Arezzo - Trovata morta Julia Ituma, stella della pallavolo - Venerdì nero per lo sciopero di Trenitalia - Focus: Italgas, ...

in particolare quelle su Matteo Messina Denaro con protagonista Salvatore Baiardo, fiancheggiatore del boss Graviano. "Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l’unico mio pensiero va ...Laura Bonafede era infastidita dal fatto di non poter passare del tempo con Matteo Messina Denaro. Lo scrive lei stessa, in uno dei tanti bigliettini finiti agli atti dell’inchiesta della procura di ...