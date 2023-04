(Di giovedì 13 aprile 2023) Ha aiutato Matteo, U Siccu e Diabolik con questo nomignolo era conosciuto ilmafioso finito in manette il 16 gennaio scorso dopo 30 anni di. Non solo. La maestra di scuola elementare e la figlia,Buonafede e la figlia Martina Gentile sono accusate di inosservanza della pena e favoreggiamento, reati aggravati dall’averl’organizzazione mafiosa. Il blitz che ha portato all’arresto della maestra Stamattina il blitz dei carabinieri del Ros, lo stesso nucleo che ha arrestato poco meno di un mese fa il, che ha fatto scattare le manette ai polsi della 56enne, insegnante, che nella mafia era nata, essendo figlia di un defunto capomafia Lorenzoe moglie di un ergastolano, fedeli a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Arrestata Laura Bonafede, la maestra vicina a Messina Denaro. Figlia dello storico boss di Campobello di Mazara, è… - direpuntoit : Arrestata #LauraBonafede. La donna è stata immortalata dalle telecamere di un supermercato mentre aveva un incontro… - CorriereCitta : Messina Denaro, arrestata Laura Bonafede: l’amante ha favorito la latitanza del boss - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Messina Denaro, Laura Bonafede arrestata: indagata anche la figlia. Il gip: «Ha vissuto per anni come una persona normale» htt… - MaxLandra : RT @LaNotiziaTweet: Arrestata Laura Bonafede. È accusata di aver favorito la latitanza di Messina Denaro. Per gli inquirenti la maestra di… -

E' stata arrestata Laura Bonafede che per anni sarebbe stata la donna di Matteoe farebbe parte della rete di complici che ha protetto il capomafia durante la latitanza. Le accuse sono di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena, aggravati dall'aver ...Per gli inquirenti, oltre a essere stata per anni l'amante del boss Matteo, la maestra Laura Bonafede avrebbe avuto un ruolo di primo piano nel proteggere la latitanza del capo della mafia siciliana prima della sua cattura . I carabinieri del Ros l'hanno ...Si conoscevano dal 1996, il boss Matteoe la maestra Laura Bonafede. "Ventisei anni fa ho chiesto di venirvi a trovare e mi è stato concesso", raccontava lei in un pizzino: "Non c'era motivo di quella visita, ma forse si ...

Madre e figlia. La Procura antimafia di Palermo aveva chiesto l'arresto anche di Martina Gentile (1992), la figlia di ...Carabinieri police on Thursday arrested a woman suspected of being jailed mafia boss Matteo Messina Denaro's partner for many years. © ANSA ...