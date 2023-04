Messina Denaro | arrestata Laura Bonafede | Ha favorito latitanza boss

(Di giovedì 13 aprile 2023) I carabinieri del Ros, su richiesta della Dda di Palermo, hanno arrestato per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena, reati aggravati dall'aver agevolato Cosa nostra,, l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Arrestata Laura Bonafede, la maestra vicina a Messina Denaro. Figlia dello storico boss di Campobello di Mazara, è… - LaStampa : Arrestata l’amante di Messina Denaro. In cella Laura Bonafede, maestra e figlia dello storico boss - Agenzia_Ansa : VIDEO | Laura Bonafede sarebbe stata uno dei perni intorno al quale ha ruotato la clandestinità di Messina Denaro g… - TV2000it : Arrestata #LauraBonafede, la maestra amante di #MessinaDenaro #13aprile #Cosanostra #Tv2000 @tg2000it… - sandro_cuomo : RT @Agenzia_Ansa: Soggetti contigui alla famiglia di Matteo Messina Denaro, il boss e super latitante arrestato a gennaio a Palermo, sono p… -

... reati aggravati dall'aver agevolato Cosa nostra, Laura Bonafede, l'insegnante di Campobello di Mazara indagata per i suoi rapporti col boss Matteo. Indagata anche la figlia, Martina ...Per anni, infatti, sarebbe stata la compagna di Matteoe farebbe parte della rete di complici che ha protetto il capomafia durante la latitanza. L'inchiesta è stata coordinata dal ...Palermo, 13 apr. I carabinieri del Ros hanno eseguito unordinanza cautelare nei confronti di Laura Bonafede, linsegnante finita nellinchiesta sui fiancheggiatori di Mattero. Il provvedimento su richiesta della Dda diretta da Maurizio de Lucia e' stata firmata dal gip di Palermo. Linsegnante e' indagata per favoreggiamento personale e procurata inosservanza ...

La presunta compagna di Matteo Messina Denaro è finita in manette. Laura Bonafede, maestra di professione e figlia dello storico boss di Campobello di Mazara Leonardo Bonafede, è stata arrestata dai… ...Le due donne hanno mantenuto questo atteggiamento nei confronti di Messina Denaro nonostante quanto subito dalla loro famiglia proprio in funzione del rapporto col boss: uno su tutti l'arresto di ...