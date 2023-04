Messina Denaro | arrestata la maestra Laura Bonafede | si occupava delle sue necessità quotidiane

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Arrestata Laura Bonafede, la maestra vicina a Messina Denaro. Figlia dello storico boss di Campobello di Mazara, è… - LaStampa : Arrestata l’amante di Messina Denaro. In cella Laura Bonafede, maestra e figlia dello storico boss - stebellentani : Nella rubrica 'cose impossibili da spiegare a chi non è nato in questo bellissimo e disgraziato paese' aggiungiamo… - famigliasimpson : @enrick81 @DursoAVita1 @napoliforever89 @Tvottiano @carlo234556 @misterf_tweets @CIAfra73 @yosoyelfanal @1vs100tw… - KangyangZhang : @capuanogio Potresti affiancare gli avvocati difensori di Matteo Messina Denaro. -

Per anni, secondo le indagini, sarebbe stata vicina a Matteoe farebbe parte della rete di complici che ha protetto il capomafia in latitanza. Indagata sua figlia Martina Gentile. A ...Domani scoop sui festini cone i politici' Sofia Goggia e Massimo Giletti stanno insieme La sciatrice spegne il gossip: 'Non c'è niente' Massimo Giletti in lacrime a Belve: 'Non ...... reati aggravati dall'aver agevolato Cosa nostra, Laura Bonafede, l'insegnante di Campobello di Mazara indagata per i suoi rapporti col boss Matteo. Indagata anche la figlia, Martina ...

Arrestata Laura Bonafede, la maestra vicina a Messina Denaro. Indagata anche la figlia della donna, si definivano 'una famiglia' Agenzia ANSA

La presunta compagna di Matteo Messina Denaro è finita in manette. Laura Bonafede, maestra di professione e figlia dello storico boss di Campobello di Mazara Leonardo Bonafede, è stata arrestata dai… ...Arrestata la maestra Laura Bonafede per il supporto a Matteo Messina Denaro nel periodo della latitanza: ecco cos'ha fatto la donna per il boss della mafia.