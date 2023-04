Messico | scoperto disco Maya di oltre 1000 anni con figure in rilievo e geroglifici | “Può cambiare la storia del sito”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Novità dalper il mondo dell’archeologia e dello studio delle civiltà precolombiane: fra le rovinedi Chichén Itzá, nella penisola dello Yucatán, è stato rinvenuto undi calcare scolpito in, raffigurante due dignitari impegnati nel gioco della palla mesoamericano, o Pok Ta Pok. Intorno ci sono, in corso di decifrazione, che potrebbero fornire nuove importanti informazioni su questa cultura. Il, che ha un diametro di 32,5 centimetri e un peso di 40 chili, mostra i due personaggi impegnati nel gioco, uno dei quali porta un copricapo con piume e una fascia con disegno a forma di fiore, probabilmente una ninfea, mentre il copricapo dell’avversario è un turbante a forma di serpente, simbolo ricorrente nelle antiche civiltà precolombiane. ...

Novità dal Messico per il mondo dell’archeologia e dello studio ... Santos Ramírez ha infine ricordato che la scoperta è stata fatta grazie all’investimento del Programma per il miglioramento delle ...È quella delle assemblee delle comunità indigene dello Yucatán contrarie al "Treno Maya", raccontata nel nuovo The Passenger sul Messico ...