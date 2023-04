Mercato S Severino | nuovo asilo nido | stanziato 1 milione e mezzo di euro

(Di giovedì 13 aprile 2023) ASanunintervento, finanziato con fondi PNRR per un importo complessivo di € 1.567.060, rientra nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca- Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asilialle Università – Investimento 1.1 “Piano per asilie scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. Dopo i micro-nidi da tempo aperti e pienamente funzionanti a Curteri e Ciorani, ildi via Borsellino va a rafforzare ulteriormente sul territorio la presenza di strutture pubbliche al servizio delle famiglie soprattutto con mamme lavoratrici. Gli spazi saranno destinati ad accogliere bambini delle seguenti fasce di età: lattanti (da 3 a 12 mesi), semidivezzi (fra 13 e 24 ...

Mercato San Severino: il via all'apertura del nuovo asilo nido in via Borsellino, dopo le due sedi a Curteri e Ciorani A Mercato San Severino un nuovo intervento, finanziato con fondi PNRR per un ...