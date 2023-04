(Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo un attimo di smarrimento il direttore del Tg di LA7 sorride e si scusa con i suoi telespettatori: 'Non posso dirvi come al solito chi ci sarà mac'è' rassicura. E il riferimento è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rossana86448038 : RT @SionRomina: Siero magico contro il cancro, questi ci riprovano! Mentana come Bassetti: la nuova parola d’ordine, senza alcun test che n… - XRPAnontech40 : RT @SionRomina: Siero magico contro il cancro, questi ci riprovano! Mentana come Bassetti: la nuova parola d’ordine, senza alcun test che n… - RaffaellaP6 : RT @SionRomina: Siero magico contro il cancro, questi ci riprovano! Mentana come Bassetti: la nuova parola d’ordine, senza alcun test che n… - Zamberlett : RT @SionRomina: Siero magico contro il cancro, questi ci riprovano! Mentana come Bassetti: la nuova parola d’ordine, senza alcun test che n… - mv82083974 : RT @SionRomina: Siero magico contro il cancro, questi ci riprovano! Mentana come Bassetti: la nuova parola d’ordine, senza alcun test che n… -

Finisce di dire il telegiornale e scoppia il caos. Enrico, nell'edizione in onda giovedì 13 aprile, non si ritrova più i fogli sulla scrivania per annunciare come sempre gli ospiti della collega Lilli Gruber a 'Otto e Mezzo'. Dopo un attimo di ...sbotta con Giletti: l'intervista finisce male 'Nelle redazioni si rincorre da un'ora la ...mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all'altro -alcun ......alcun preavviso, vengono lasciate per strada". Dietro la sospensione ci sarebbe una ... Il direttore del Tg di La7 Enricoha diffuso la notizia sui social, accompagnandola a un enigmatico "...

Mentana senza fogli resta in silenzio: caos al tg su Otto e mezzo. E accusa Renzi Il Tempo

Finisce di dire il telegiornale e scoppia il caos. Enrico Mentana, nell'edizione in onda giovedì 13 aprile, non si ritrova più i fogli sulla scrivania per annunciare come sempre gli ospiti della ...In questo momento, l'unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all'altro, senza alcun preavviso ... Il direttore del Tg di La7 Enrico Mentana ha diffuso la ...