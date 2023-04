Meloni commossa alla consegna della medaglia al figlio di un poliziotto ucciso

(Di giovedì 13 aprile 2023) Sabina e Tommaso, moglie edi Domenico Zorzino,di Padova caduto in servizio a marzo, ritirano dpremier Giorgiala promozione per merito straordinario e lad'oro al Valor civile, concessememoria. Poco dopo, interrogata sulle nomine: "Quelle dei nuovi vertici di Eni, Enel, Leonardo e Poste sono frutto di un attento percorso di valutazione delle competenze e non delle appartenenze. È un ottimo risultato del lavoro di squadra del governo. Ringrazio chi ha servito l'Italia con passione in queste aziende, auguro ai prossimi amministratori buon lavoro. Il loro compito è quello di ottenere risultati economici solidi e duraturi nell'interesseNazione che rappresentano in tutto il mondo".Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mabosisc : RT @Sydwerehere: Ieri la Meloni commossa davanti agli agenti di polizia penitenziaria Oggi il gip di Biella sospende 23 agenti accusati di… -

Roma, 12 aprile 2023 Sabina e Tommaso, moglie e figlio di Domenico Zorzino, poliziotto di Padova caduto in servizio a marzo, ritirano dalla premierla promozione per merito straordinario e la Medaglia d'oro al Valor civile, concesse alla memoria. Polizia... infliggendosi almeno 11 ore di viaggio in macchina (occhio perché il bonus carburante della... All'orizzonte ancora non si vede la storica signora che cantava"Meno male che Silvio c'...La presidente si èappena gliel'ho data e ha detto che la leggerà più tardi per il peso ... Il presidente del Consiglio, Giorgia, "ha mostrato la sua tipica umanità anche in questa ...

Meloni commossa consegna medaglia a moglie e figlio di poliziotto ... Il Sole 24 ORE

Mercoledì, 12 aprile 2023 Home > aiTv > Meloni commossa consegna medaglia a moglie e figlio di poliziotto ucciso in servizio (Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2023 Sabina e Tommaso, moglie e figlio di D ...Dopo la deposizione della corona al Sacrario dei Caduti, la cerimonia nella terrazza del Pincio, con la premier Giorgia Meloni. Sono 171 anni per la Fondazione della Polizia di Stato, 120 per la nasci ...