Meghan Markle non sarà a Londra per l' incoronazione di re Carlo Resterà in California I motivi? Sono ben cinque Eccoli

Leggi su amica

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il 6 maggio reverrà incoronato ufficialmente. Alla cerimonia prenderà parte solo Harry., invece, ha rifiutato. I? Sarebbero diversi. Il Mirror ne ha evidenziati ben(foto Getty) Alla fine, dopo tanto attendere, ieri è arrivata la conferma: il principe Harry andrà all’di re, invece, no. Non ci. E forse è questa la vera notizia. Per diverse settimane ci si è chiesti se i Sussex avrebbero perso parte alla sontuosa cerimonia del 6 maggio all’abbazia di Westminster. Secondo alcuni sì, secondo altri no. Quasi nessuno, però, contemplava l’ipotesi di una partecipazione a metà. E, invece, come sempre, i duchi hanno giocato con le loro regole.di ...