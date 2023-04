Medico arrestato a Bologna, l’amica della moglie: «Sapeva che il marito la drogava ma non voleva lasciarlo» (Di giovedì 13 aprile 2023) Isabella Linsalata Sapeva che il marito Giampaolo Amato la sedava. Lo Sapevano anche le amiche, la sorella, persino la figlia dei due coniugi. Ma la moglie non voleva lasciare il marito. Perché sperava che il rapporto si sistemasse. A raccontarlo è Elisabetta Giberti, psicologa e amica da oltre trent’anni di Linsalata. L’oculista ed ex Medico della Virtus Bologna è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Ed è indagato anche per la morte della suocera. Mentre anche la giovane amante in chat si sfogava definendolo pericoloso: «Nessuno sa raccontare bugie come te». Giberti parla oggi con La Stampa della vicenda. «Abbiamo provato a fare squadra per dare una mano ad Isabella. Ma non ci ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 aprile 2023) Isabella Linsalatache ilGiampaolo Amato la sedava. Lono anche le amiche, la sorella, persino la figlia dei due coniugi. Ma lanonlasciare il. Perché sperava che il rapporto si sistemasse. A raccontarlo è Elisabetta Giberti, psicologa e amica da oltre trent’anni di Linsalata. L’oculista ed exVirtusè statocon l’accusa di omicidio. Ed è indagato anche per la mortesuocera. Mentre anche la giovane amante in chat si sfogava definendolo pericoloso: «Nessuno sa raccontare bugie come te». Giberti parla oggi con La Stampavicenda. «Abbiamo provato a fare squadra per dare una mano ad Isabella. Ma non ci ...

