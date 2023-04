McLaren | riscossa in Formula 1 | “Da Baku nuovo campionato”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Partenza falsa per lache promette di voltare pagine, nelle prestazione, a partire dal Gran Premio didella prossima settimana. La scuderia papaya non ha impressionato minimamente negli appuntamenti precedenti di questo Mondiale 2023 di1, ma il team principal Andrea Stella ha promosso un radicale cambiamento degli orizzonti grazie alpacchetto di aggiornamenti che arriverà in Azerbaijan. Andrea Stella dirilancia la scuderia papaya: “Piano con gli entusiasmi, ma ci siamo…” “Non ci lasciamo trasportare dall’entusiasmo, sappiamo che è stata una gara ricca di eventi, ma è positivo essere riusciti a conquistare punti dopo alcuni appuntamenti complicati a inizio stagione dove saremmo stati in grado di raccogliere punti ma, per varie ragioni, non ci siamo riusciti. ...

F1, buio nero in casa Ferrari: nervosismo, sfortuna e poche idee Virgilio Sport

Inizio di stagione horror per la Rossa che è la quarta forza del Mondiale. Leclerc e Sainz ingabbiati, molti problemi da risolvere. Intanto gli altri volano.