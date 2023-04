Mbappé esce allo scoperto | «Questo per me sarebbe un sogno»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 aprile 2023) Kyliansu un suonel cassetto: le dichiarazioni dell’attaccante francese sul futuro Kylianvuole partecipare alle Olimpiadi. L’attaccante del PSG ha svelatosuonell’intervista rilasciata a France 3. LE PAROLE – «Tutti sanno che ho sempre sognato di giocare alle Olimpiadi. Non dipende da me, ci sono dei parametri che entrano in gioco e non costringerò nessuno. Se non vorranno che sia presente, significa che non ci sarò. Ma per meun». L'articolo proviene da Calcio News 24.