Maxus Mifa 9 - La maxi shuttle elettrica dalla Cina

(Di giovedì 13 aprile 2023) Non è esattamente quella che si definirebbe una driver's car, una di quelle auto pensate per entrare in simbiosi col pilota. Anche per questo primo contatto con la9 lo viviamo da passeggeri, probabilmente il modo migliore per interpretare una vettura che si esita a definire monovolume, visti il taglio deciso di alcuni elementi della carrozzeria e le dimensioni del cofano. Ci troviamo di fronte a un'opulentada 5,27 metri di lunghezza e 7 posti, completamente, prodotta dal marchio del gruppo cinese Saic dedicato ai veicoli per trasporto merci o alla movimentazione collettiva di passeggeri e distribuita in Italia dal gruppo Koelliker. Intendiamoci: chi siede al posto guida è tutt'altro che discriminato. Le due sedute anteriori, rivestite di pelle come gran parte dell'abitacolo, sono ampie e ...