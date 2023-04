Maxima d’Olanda | un look da regina alla cena con Macron

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 13 aprile 2023) Laha offerto un’esperienza di moda e raffinatezza senza eguali con unscarlatto e una tiara storica. La sovrana ha accompagnato re Guglielmo Alessandro in un banchetto di stato tenuto in onore di Emmanuele di sua moglie, Brigitte. Le due coppie si sono incontrate in occasione di una visita ufficiale che ha visto brillare la. Tenutosi nella splendida cornice del Palazzo Reale di Amsterdam, il banchetto di stato è stato il momento culminante della visita di stato diin Olanda. L’invito all’evento specificava “cravatta bianca” per cui la Sovrana ha potuto mostrare tutta la sua eleganza con un Claes Iversen. L’abito da sera, in prezioso mikado rosso, aveva uno scollo a barca e delle scenografiche maniche a ...