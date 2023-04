Max è la nuova piattaforma che riunisce HBO e Discovery. In arrivo la serie su Harry Potter e un nuovo prequel di Games Of Thrones (Di giovedì 13 aprile 2023) Harry Potter - Max HBO Max ‘cambia’ pelle e nome. Negli Usa, dal prossimo 23 maggio, la piattaforma streaming si chiamerà semplicemente Max e riunirà al suo interno i migliori contenuti dell’universo WarnerMedia e Discovery. Un progetto che si estenderà in Europa a partire dal 2024, anche se in Italia (come in Francia, UK, Germania) non potrà arrivare prima del 2025 (in virtù dell’accordo tra HBO e Sky). Proprio in occasione del rebranding, il CEO David Zaslav ha parlato delle prossime produzioni in arrivo sulla piattaforma il cui claim sarà ‘The One To Watch’. Tra le serie più attese, già ufficializzate da Max, c’è Harry Potter, che vedrà l’autrice della saga J.K. Rowling in veste di produttrice esecutiva. Sarà un adattamento ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 13 aprile 2023)- Max HBO Max ‘cambia’ pelle e nome. Negli Usa, dal prossimo 23 maggio, lastreaming si chiamerà semplicemente Max e riunirà al suo interno i migliori contenuti dell’universo WarnerMedia e. Un progetto che si estenderà in Europa a partire dal 2024, anche se in Italia (come in Francia, UK, Germania) non potrà arrivare prima del 2025 (in virtù dell’accordo tra HBO e Sky). Proprio in occasione del rebranding, il CEO David Zaslav ha parlato delle prossime produzioni insullail cui claim sarà ‘The One To Watch’. Tra lepiù attese, già ufficializzate da Max, c’è, che vedrà l’autrice della saga J.K. Rowling in veste di produttrice esecutiva. Sarà un adattamento ...

