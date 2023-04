Max: data di lancio e prezzi della nuova piattaforma streaming nata dalla HBO Max e Discovery+ (Di giovedì 13 aprile 2023) Ecco quanto costerà Max e quando verrà lanciato in America ed Europa: tutte le novità sulla piattaforma streaming che prende il posto di HBO Max. Warner Bros. Discovery ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Max, nuovo nome del suo streamer di punta che prende il posto di HBO Max e vedrà l'aggiunta dei contenuti di Discovery+ e altre nuove serie originali. Svelati anche data di lancio e prezzi della nuova piattaforma streaming. Warner Bros. Discovery ha annunciato il cambio di nome in un evento stampa tenutosi ieri, durante il quale ha anche rivelato una lista di progetti imminenti. Max (sul web max.com) verrà lanciato per la prima volta negli Stati Uniti il ??23 maggio, con oltre 40 nuovi titoli e stagioni di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 aprile 2023) Ecco quanto costerà Max e quando verrà lanciato in America ed Europa: tutte le novità sullache prende il posto di HBO Max. Warner Bros. Discovery ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Max, nuovo nome del suo streamer di punta che prende il posto di HBO Max e vedrà l'aggiunta dei contenuti die altre nuove serie originali. Svelati anchedi. Warner Bros. Discovery ha annunciato il cambio di nome in un evento stampa tenutosi ieri, durante il quale ha anche rivelato una lista di progetti imminenti. Max (sul web max.com) verrà lanciato per la prima volta negli Stati Uniti il ??23 maggio, con oltre 40 nuovi titoli e stagioni di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Max: data di lancio e prezzi della nuova piattaforma streaming nata dalla HBO Max e Discovery+ - screenbao : Mi sveglio per andare a lavoro e pare che @hbomax si sia data da fare: annunciato il rebranding della piattaforma (… - andreamusso97 : RT @andrea81217: @Massimi67339505 Fatto apposta Max in modo da far ricadere la data del 19 nei 30 gg necessari per il deferimento e provare… - FiliFuli : RT @andrea81217: @Massimi67339505 Fatto apposta Max in modo da far ricadere la data del 19 nei 30 gg necessari per il deferimento e provare… - andrea81217 : @Massimi67339505 Fatto apposta Max in modo da far ricadere la data del 19 nei 30 gg necessari per il deferimento e… -