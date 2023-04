Mauro Coruzzi torna finalmente a casa dopo l’ictus (FOTO) (Di giovedì 13 aprile 2023) Ricoverato a marzo per un ictus ischemico, Mauro Coruzzi, conosciuto anche come Platinette, ha fatto ritorno a casa L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 13 aprile 2023) Ricoverato a marzo per un ictus ischemico,, conosciuto anche come Platinette, ha fatto ritorno aL'articolo proviene da Novella 2000.

