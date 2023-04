Mauro Coruzzi è tornato a casa, un’emozione fortissima dopo l’ictus (Di giovedì 13 aprile 2023) Mauro Coruzzi è tornato a casa, ha lasciato l'ospedale e mostra ancora una volta le immagini e le sue emozioni Ad un mese dall’ictus Mauro Coruzzi è tornato a casa; era il suo desiderio più grande ed è riuscito a realizzarlo velocemente. Pochi giorni fa dall’ospedale confidava quanto fosse triste la sera, la malinconia che arrivava inevitabile pensando alla notte. Poi la speranza delle dimissioni e adesso Platinette è già nella sua casa; Mauro Coruzzi ha superato i controlli che gli hanno consentito di lasciare l’ospedale. Ovviamente dovrà proseguire con la riabilitazione ma tra le sue cose, nel suo letto, con la sua cagnolina kira, tutto è e sarà più semplice. ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 13 aprile 2023), ha lasciato l'ospedale e mostra ancora una volta le immagini e le sue emozioni Ad un mese dal; era il suo desiderio più grande ed è riuscito a realizzarlo velocemente. Pochi giorni fa dall’ospedale confidava quanto fosse triste la sera, la malinconia che arrivava inevitabile pensando alla notte. Poi la speranza delle dimissioni e adesso Platinette è già nella suaha superato i controlli che gli hanno consentito di lasciare l’ospedale. Ovviamente dovrà proseguire con la riabilitazione ma tra le sue cose, nel suo letto, con la sua cagnolina kira, tutto è e sarà più semplice. ...

