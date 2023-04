Mauro Corona ospite di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi il 14 aprile alle 22.45 su Nove. con Travaglio e Scanzi (Di giovedì 13 aprile 2023) Torna l’appuntamento con “Accordi&Disaccordi”, il talk di approfondimento settimanale del Nove, in onda venerdì 14 aprile alle 22.45, dopo il live di Fratelli di Crozza. Il conduttore Luca Sommi ospita lo scrittore e alpinista Mauro Corona. In studio si discuterà dell’aspra contesa in atto nel Terzo Polo tra Matteo Renzi e Carlo Calenda nonché dello scontro sulle nomine ai vertici delle partecipate di Stato. Come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi saranno presenti per commentare i fatti dell’attualità. “ACCORDI & DISACCORDI” è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery ed è visibile anche in live streaming e on demand su discovery+. Nove è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Torna l’appuntamento con “Accordi&Disaccordi”, il talk di approfondimento settimanale del, in onda venerdì 1422.45, dopo il live di Fratelli di Crozza. Il conduttoreospita lo scrittore e alpinista. In studio si discuterà dell’aspra contesa in atto nel Terzo Polo tra Matteo Renzi e Carlo Calenda nonché dello scontro sulle nomine ai vertici delle partecipate di Stato. Come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marcoe il giornalista Andreasaranno presenti per commentare i fatti dell’attualità. “ACCORDI & DISACCORDI” è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery ed è visibile anche in live streaming e on demand su discovery+.è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Mauro Corona ospite di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi il 14 aprile alle 22.45 su Nove. con Travaglio e Scanzi - lazzeripietro : RT @radio_gaspare: @nebbianelsole Come dice Mauro Corona, se vai a nuotare in mare aperto puoi essere aggredito da uno squalo, ma non per q… - AlessiaAlesia : RT @radio_gaspare: @nebbianelsole Come dice Mauro Corona, se vai a nuotare in mare aperto puoi essere aggredito da uno squalo, ma non per q… - alessis18 : Ma è Mauro Corona? #RoccoSchiavone - radio_gaspare : @nebbianelsole Come dice Mauro Corona, se vai a nuotare in mare aperto puoi essere aggredito da uno squalo, ma non… -