Matthew McConaughey svela titolo e dettagli della sua nuova serie tv con Woody Harrelson

(Di giovedì 13 aprile 2023)ha rivelato ilApple in cui reciterà insieme a, anni dopo la loro ultima collaborazione sul set di True Detective.ha rivelato alcunirelativi alla suaprodotta da Apple grazie alla quale tornerà a recitare al fianco dell'amico. Durante un'intervista con Kelly Ripa, la star ha rivelato anche ildel nuovo show, Brother From Another Mother, che Apple ha descritto come una peculiare "storia d'amore" tra due amici che ruota attorno allo "strano e bellissimo legame" che contraddistingue la vita dei due ...

ha parlato della comedy che lo vedrà protagonista su Apple TV+ insieme al collega e amico Woody Harrelson con cui ha recitato in passato in True Detective e in altre produzioni. In ...Una serie antologica di successo True Detective è una serie antologica di grande successo che ha visto nelle sue precedenti stagioni protagonisti del calibro di Colin Farrel,, ...In un'intervista con Kelly Ripa sul suo podcast SiriusXM Let's Talk off Camera with Kelly Ripa,ha potuto affrontare vari argomenti, come la voglia di tornare a recitare dopo alcuni anni lontano da Hollywood, o come lo spavento in alta quota affrontato di recente. Inoltre, ha ...

La nuova serie di Apple TV+ si intitolerà Brother from Another Mother e riunirà i due attori dopo la fortunata esperienza della prima stagione di True Detective.Ospite del podcast "Let's Talk Off Camera" di Kelly Ripam Matthew McConaughey ha parlato della sua presunta fratellanza con Woody Harrelson ...