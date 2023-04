Matteo Messina Denaro: arrestata per favoreggiamento l'amante del boss, la maestra Laura Bonafede (Di giovedì 13 aprile 2023) Leggi Anche Messina Denaro, le donne e gli amori del capo Leggi Anche Mafia, chi è Matteo Messina Denaro: l'ultima 'primula rossa' di Cosa Nostra Stipendio bloccato Alla donna è stato anche bloccato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 aprile 2023) Leggi Anche, le donne e gli amori del capo Leggi Anche Mafia, chi è: l'ultima 'primula rossa' di Cosa Nostra Stipendio bloccato Alla donna è stato anche bloccato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Soggetti contigui alla famiglia di Matteo Messina Denaro, il boss e super latitante arrestato a gennaio a Palermo,… - PagellaPolitica : Quando parla del ponte sullo Stretto, Matteo Salvini confonde spesso il Canale di Sicilia, il tratto di mare che se… - stebellentani : Nella rubrica 'cose impossibili da spiegare a chi non è nato in questo bellissimo e disgraziato paese' aggiungiamo… - MacheteFlow_ : RT @femmefleurie: Per prendere un orso ci hanno messo 2 giorni, per Matteo Messina denaro trent'anni - gfbagnale : @MisssFreedom Il programma è stato chiuso perché Gilletti ha in casa la DIA che effettua perquisizione a seguito di… -