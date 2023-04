Matteo Messina Denaro | arrestata Laura Bonafede | è la presunta amante del boss

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Quando parla del ponte sullo Stretto, Matteo Salvini confonde spesso il Canale di Sicilia, il tratto di mare che se… - lasiciliait : Le lettera d’amore di Laura Bonafede a Matteo Messina Denaro: «Mi manca tutto di te» - messina_oggi : Terzo Polo, è caos. Renzi “Basta polemiche”. Calenda “No a scatola vuota”ROMA (ITALPRESS) - Botta e risposta via Tw… - infoitinterno : Arrestata l'insegnante Laura Bonafede vicina a Matteo Messina Denaro - infoitinterno : Da Blu a Macondo, da Maloverso a Diletta: i nomi in codice che hanno permesso a Matteo Messina Denaro una vita quas… -

... che secondo gli inquirenti avrebbe fatto parte della schiera di complici che per anni avrebbero protetto il capomafiaDenaro . Arrestata Laura Bonafede: maestra e complice di...La presunta amante diDenaro, la maestra Laura Bonafede , è stata arrestata dai carabinieri del Ros con l' accusa di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dall'aver agevolato Cosa Nostra....su proposta diSalvini che ha la delega alle Infrastrutture. Il decreto più che rilanciare il progetto del Ponte rimette in vita il carrozzone della società "Ponte sullo stretto di" ...

Laura Bonafede: l'amante di Matteo Messina Denaro è stata arrestata Today.it

Si sono visti per anni in segreto Laura Bonafede, figlia del boss di Campobello arrestata oggi per favoreggiamento, e Matteo Messina Denaro allora latitante. Emerge da biglietti trovati dai ...Madre e figlia. La Procura antimafia di Palermo aveva chiesto l'arresto anche di Martina Gentile (1992), la figlia di ...