Matteo Giunta, chi è il marito di Federica Pellegrini a Pechino Express 2023: età, carriera, figli, foto, Instagram, I Novelli Sposi

Hanno deciso di partire con uno zaino sulle spalle e di lanciarsi in una nuova avventura, lontano dalla piscina, Federica Pellegrini, campionessa di nuoto, e Matteo Giunta, suo allenatore. I due, diventati da poco marito e moglie, hanno pensato bene di partecipare alla nuova edizione di Pechino Express. E sono i 'Novelli Sposi': riusciranno a vincere e a vivere senza lussi, ma toccando con mano nuove culture? 

Dagli esordi al successo di Matteo Giunta 

Matteo Giunta è nato a Pesaro il 7 maggio del 1982 ed è un allenatore di nuoto, nonché marito della campionessa Federica Pellegrini. Lui ha 40 anni e vanta alle spalle una ...

