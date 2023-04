Matera (FdI): “Dinosauro Ciro in Giappone, ma il Sannio non viene menzionato” (Di giovedì 13 aprile 2023) Comunicato Stampa – Settantotto Press “In questi giorni il nostro Scipionyx Samniticus si trova al Museo Nazionale della Natura e delle Scienze di Tokyo, in Giappone. Una mostra prestigiosa per il piccolo Ciro, se non fosse che, come visibile dalle … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Leggi su fremondoweb (Di giovedì 13 aprile 2023) Comunicato Stampa – Settantotto Press “In questi giorni il nostro Scipionyx Samniticus si trova al Museo Nazionale della Natura e delle Scienze di Tokyo, in. Una mostra prestigiosa per il piccolo, se non fosse che, come visibile dalle … Continua L'articolo proda Fremondoweb.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RednewsGargano : #171anni della #PoliziadiStato, On. Matera (FdI): «Sacrificio, valore, dedizione al servizio della comunità» - TV7Benevento : Dinosauro 'Ciro', Matera (FdI): in Giappone senza menzionare il Sannio - - news24_city : 171 anni della Polizia di Stato, On. Matera (FdI): «Sacrificio, valore, dedizione al servizio della comunità»… - news24_city : 171 anni della Polizia di Stato, On. Matera (FdI): «Sacrificio, valore, dedizione al servizio della comunità»… - news24_city : 171 anni della Polizia di Stato, On. Matera (FdI): «Sacrificio, valore, dedizione al servizio della comunità»… -