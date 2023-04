Masters di Monte-Carlo, Musetti batte Djokovic e vola ai quarti con Sinner (Di giovedì 13 aprile 2023) Storica impresa di Lorenzo Musetti che agli ottavi del Master di Monte Carlo vince in rimonta contro Nole Djokovic, numero uno nel ranking mondiale. L’italiano adesso incontrerà ai quarti il connazionale Sinner che, sempre in rimonta, ha sconfitto il polacco Hurkacz. Una straordinaria impresa che porta la firma dell’italiano. Con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4 batte Djokovic. Un un match folle, interrotto anche per un’ora a causa della pioggia. Musetti diventa il quarto azzurro a battere il serbo, il nono a vincere contro un n°1 del mondo. Il match è stato anche interrotto per pioggia per un’ora. Poi il trionfo di Musetti, che la spunta al quarto match point. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 aprile 2023) Storica impresa di Lorenzoche agli ottavi del Master divince in rimonta contro Nole, numero uno nel ranking mondiale. L’italiano adesso incontrerà aiil connazionaleche, sempre in rimonta, ha sconfitto il polacco Hurkacz. Una straordinaria impresa che porta la firma dell’italiano. Con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4. Un un match folle, interrotto anche per un’ora a causa della pioggia.diventa il quarto azzurro are il serbo, il nono a vincere contro un n°1 del mondo. Il match è stato anche interrotto per pioggia per un’ora. Poi il trionfo di, che la spunta al quarto match point. L'articolo ilNapolista.

