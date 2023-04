Masters 1000 Montecarlo 2023, sospesa per pioggia la sfida tra Djokovic e Musetti (Di giovedì 13 aprile 2023) Una sfida molto intensa ed equilibrata quella tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, che viene fermata soltanto dalla pioggia. Il match tra il serbo e l’azzurro, valevole per gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo 2023, è stato sospeso sul 4-6 7-5 1-1 40-30 a causa della pioggia che ha iniziato a cadere sulla terra rossa monegasca. A questo punto non resta che attendere che smetta di piovere così da poter tornare in campo, anche se in caso di persistenza la sfida potrebbe anche essere rimandata a domani. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costante aggiornamenti in tempo reale non appena ci saranno delle novità in merito alla partita tra Lorenzo Musetti e Novak ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Unamolto intensa ed equilibrata quella tra Lorenzoe Novak, che viene fermata soltanto dalla. Il match tra il serbo e l’azzurro, valevole per gli ottavi di finale del torneodi, è stato sospeso sul 4-6 7-5 1-1 40-30 a causa dellache ha iniziato a cadere sulla terra rossa monegasca. A questo punto non resta che attendere che smetta di piovere così da poter tornare in campo, anche se in caso di persistenza lapotrebbe anche essere rimandata a domani. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costante aggiornamenti in tempo reale non appena ci saranno delle novità in merito alla partita tra Lorenzoe Novak ...

