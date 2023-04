Masters 1000 Montecarlo 2023: Medvedev vince un match folle e va ai quarti, Zverev ko al tie-break del terzo (Di giovedì 13 aprile 2023) L’ultimo giocatore a raggiungere i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023 è Daniil Medvedev. Il tennista russo vince un match folle contro Alexander Zverev, durato quasi tre ore, con il punteggio di 3-6 7-5 7-6(7). Bravissimo Medvedev a non mollare, pur non essendo la terra rossa la sua superficie prediletta e anche quando la situazione sembrava compromessa, ma ingenuo anche il tedesco a non sfruttare un paio di ghiotte occasioni per portare a casa il match. Zverev ha infatti servito per chiudere sul 5-4 nel secondo set e poi ancora sul 5-4 nel terzo. Medvedev ha però sempre ottenuto il break, in un ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) L’ultimo giocatore a raggiungere idi finale deldiè Daniil. Il tennista russouncontro Alexander, durato quasi tre ore, con il punteggio di 3-6 7-5 7-6(7). Bravissimoa non mollare, pur non essendo la terra rossa la sua superficie prediletta e anche quando la situazione sembrava compromessa, ma ingenuo anche il tedesco a non sfruttare un paio di ghiotte occasioni per portare a casa ilha infatti servito per chiudere sul 5-4 nel secondo set e poi ancora sul 5-4 nelha però sempre ottenuto il, in un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ? Jannik Sinner conquista il 7° quarto di finale in un Masters 1000 ?? #EurosportTENNIS | #RolexMonteCarloMasters… - Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - RaiNews : Masters 1000 Montecarlo, il magnifico abbraccio tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic (video)… - MarcoCiprianoRF : RT @GeorgeSpalluto: Per la 4^ volta nella storia 2 italiani raggiungono i quarti in un Masters 1000. Dopo Amburgo 2005 (Volandri, Seppi), M… - MarcoReNer_azz : RT @GeorgeSpalluto: MUSETTI vs SINNER sarà il 1° derby tutto italiano ???? nei quarti di un Masters 1000 #RolexMCMasters -