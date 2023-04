Massimo Giletti verso il rientro in Rai | La7 sospende subito Non è l’arena

(Di giovedì 13 aprile 2023) Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia che La7 ha sospeso con effetto immediato la produzione del programma “Non è”. Lo rende noto l’emittente di Urbano Cairo che “ringraziaper il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”. “rimane a disposizione dell’azienda”. “Prendo atto della decisione dell’azienda – commenta il conduttore all’Adnkronos – il mio pensiero va alle persone che lavorano con me. In questo momento, l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro – senza alcun preavviso – vengono lasciate per strada”. La notizia della chiusura di Non èarriva a sorpresa.è legato con un contratto a La7 fino a giugno, ...

Ufficialmente sospeso. " Non è l'Arena "; il programma condotto dasu La7, è stato fermato dalla rete televisiva di Urbano Cairo. " La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma Non è l'Arena che da domenica prossima non sarà in onda ", ha ...' La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma " Non è l'Arena " che da domenica prossima non sarà in onda. La7 ringraziaper il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione.rimane a disposizione dell'Azienda', così, in una nota, l'annuncio a sorpresa della messa in pausa del ...La sospensione di Non è l'Arena arriva come un fulmine a ciel sereno. Anche per Enrico Mentana . Nelle ultime settimane si erano diffuse voci sul possibile passaggio del conduttorealla Rai, per condurre un programma dalla prossima stagione. Stando a varie indiscrezioni che circolano a La7, sarebbero stati proprio i contatti avuti con la tv pubblica a determinare ...

Finisce prima del previsto questa stagione di "Non è l'Arena", il programma condotto da Massimo Giletti ogni domenica sera su La7. L'emmittente di Urbano Cairo, infatti, ha bloccato la messa in onda ...