Massimo Giletti silurato | La7 chiude “Non è L’Arena”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Con una decisione improvvisa e clamorosa La7 ha sospeso il programma Non èdiche da domenica prossima 16 aprile non sarà più in onda. Lo rende noto la stessa emittente, che “ringraziaper il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione“.rimane a disposizione dell’azienda, ma le dichiarazioni de La7 hanno fatto pensare più d’uno alla scomparsa definitiva della trasmissione e al possibile addio del giornalista conduttore alla rete di Urbano Cairo. Salvatore Baiardo ospite da. Foto Twitter @baffi francescoLa risposta polemica di“Prendo atto della decisione di La7” dice, contattato dall’Adnkronos. “In questo momento, l’unico mio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Secondo indiscrezioni il rapporto tra Urbano Cairo e Massimo Giletti, un tempo idilliaco, negli ultimi tempi era di… - Agenzia_Ansa : La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - ultimora_pol : #La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - clem24067977 : RT @PamelaFerrara: Mi sorprende molto la sospensione di Massimo #Giletti da parte di #La7. Mi sorprende che ci abbia messo 6 anni, intendo - GranataAndy : RT @ultimora_pol: #La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda. Lo re… -

"Tutto si chiarirà al momento giusto". Cosìcommenta con l'ANSA la nota de La7 che ha annunciato la sospensione di Non è l'Arena. "Ognuno ha la sua versione. Non voglio aggiungere altro, non parlo, penso solo ai miei, ai 35 che ...La chiusura di Non è l'arena dicome un fulmine a ciel sereno. L'annuncio di La7 ha colto tutti di sorpresa, a partire dallo stesso conduttore: "Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l'unico mio ...AGI - 'La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda'. Lo rende noto l'azienda. 'La7 ringraziaper il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione.- si specifica - rimane a disposizione dell'Azienda'. 'Perqusizioni in casa mia della Dia E'una ...

La7 sospende 'Non è l'arena': "Massimo Giletti: "Penso a chi verrà lasciato per strada, nessuno ha perquisito… la Repubblica

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Tutto si chiarirà al momento giusto". Così Massimo Giletti commenta con l'ANSA la nota de La7 che ha annunciato la sospensione di Non è l'Arena. "Ognuno ha la sua versione.Il format, condotto da Massimo Giletti, si è sempre esposto in prima linea anche contro temi scomodi, il giornalista non ha mai temuto le conseguenze delle sue scelte e non ha mai sacrificato il ...