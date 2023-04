Massimo Giletti perde le staffe dopo lo stop improvviso e avvisa il vertice di La7 (Di giovedì 13 aprile 2023) Personaggi Tv. La notizia ha fatto scalpore: La7 ha decisone di interrompere in anticipo la messa in onda della stagione di “Non è l’Arena”, il programma condotto da Massimo Giletti, che ha sempre ottenuto ottimi risultati di ascolto. La decisione dell’emittente di Urbano Cairo presa con effetto immediato, a partire dal 16 aprile. Leggi anche: Massimo Giletti, brutte notizie per lui: cosa sta succedendo Leggi anche: Massimo Giletti choc: la notizia improvvisa gela gli Italiani La chiusura anticipata di “Non è l’Arena”: cosa è successo? Le ragioni di questa clamorosa decisione non sono ancora chiare, ma ci sono alcune ipotesi che circolano sulla stampa e sui social network. In particolare, si parla di dissidi tra il conduttore e la direzione della rete, con cui sarebbe stato ... Leggi su tvzap (Di giovedì 13 aprile 2023) Personaggi Tv. La notizia ha fatto scalpore: La7 ha decisone di interrompere in anticipo la messa in onda della stagione di “Non è l’Arena”, il programma condotto da, che ha sempre ottenuto ottimi risultati di ascolto. La decisione dell’emittente di Urbano Cairo presa con effetto immediato, a partire dal 16 aprile. Leggi anche:, brutte notizie per lui: cosa sta succedendo Leggi anche:choc: la notizia improvvisa gela gli Italiani La chiusura anticipata di “Non è l’Arena”: cosa è successo? Le ragioni di questa clamorosa decisione non sono ancora chiare, ma ci sono alcune ipotesi che circolano sulla stampa e sui social network. In particolare, si parla di dissidi tra il conduttore e la direzione della rete, con cui sarebbe stato ...

