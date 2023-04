Massimo Giletti fuori da Non è L’Arena, la replica del conduttore e di Mentana (Di giovedì 13 aprile 2023) Non è L’Arena chiude. A comunicarlo è la stessa emittente La7, che in una nota ha ringraziato il conduttore Massimo Giletti per i sei anni di lavoro realizzato “con passione e dedizione“. A quanto rivela il giornalista Giuseppe Candela, dietro tale decisione ci sarebbero stati i contatti avuti tra il conduttore e la Rai. La sospensione del talk era nell’aria a causa dei costi e della raccolta pubblicitaria, ma i rapporti tra Massimo Giletti e la rete nazionale hanno determinato un’accelerata nella decisione. Da domenica il talk show non andrà più in onda. Il commento del conduttore e di Enrico Mentana Dopo la nota stampa di La7, la reazione di Massimo Giletti è stata di disponibilità nei confronti ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 13 aprile 2023) Non èchiude. A comunicarlo è la stessa emittente La7, che in una nota ha ringraziato ilper i sei anni di lavoro realizzato “con passione e dedizione“. A quanto rivela il giornalista Giuseppe Candela, dietro tale decisione ci sarebbero stati i contatti avuti tra ile la Rai. La sospensione del talk era nell’aria a causa dei costi e della raccolta pubblicitaria, ma i rapporti trae la rete nazionale hanno determinato un’accelerata nella decisione. Da domenica il talk show non andrà più in onda. Il commento dele di EnricoDopo la nota stampa di La7, la reazione diè stata di disponibilità nei confronti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - ultimora_pol : #La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma 'Non è l'Arena' che da domenica prossima non sarà in onda.… - GiusCandela : 'La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma “Non è l’Arena” che da domenica prossima non sarà in onda.… - AsperBoy : @iamjohnlan Condizione Sanremo 2025 Pino Insegno e Massimo Giletti - vale_enne : RT @trash_italiano: ?? La7 ha deciso di sospendere il programma #nonelarena condotto da Massimo Giletti, che da domenica prossima non andrà… -